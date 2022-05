Albano Carrisi dramma: non riesce a trovarli, il motivo è sorprendente (Di mercoledì 25 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. È stato durante un’intervista che il cantante Albano Carrisi si è lasciato andare ad un intenso sfogo raccontando una realtà drammatica che vive. Il cantante Albano Carrisi ha deciso durante un’intervista per un noto giornale di puntare l’attenzione su un problema che lo riguarda da vicino. L’uomo infatti ha voluto accodarsi ad una polemica scaturita Leggi su youmovies (Di mercoledì 25 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. È stato durante un’intervista che il cantantesi è lasciato andare ad un intenso sfogo raccontando una realtàtica che vive. Il cantanteha deciso durante un’intervista per un noto giornale di puntare l’attenzione su un problema che lo riguarda da vicino. L’uomo infatti ha voluto accodarsi ad una polemica scaturita

Advertising

70Ciabatti : RT @mmm19510: @Corriere Per Albano Carrisi : Pubblica bozza di contratto con paga oraria, ore da lavorare settimanali, con ratei 13a,14a e… - leoguer74045306 : RT @onda_di_mare: @LegaSalvini Ci avete scassato gli zebedei con questa storia. Karina Cascella, Daniele Santanchè, Albano Carrisi dichiari… - Maicol94816189 : Albano Carrisi che si lamenta di non trovare lavoratori causa RDC. Per prima cosa impari da #LinoBanfi. Seconda co… - Shardana27 : RT @la_helka: @Shardana27 @pacifistavero Myrotvorets, il Pacificatore, la lista nera dove troviamo, G.Bianchi, Rangeloni,Gonzalo Lira,etc.,… - paolobura1 : RT @la_helka: @Shardana27 @pacifistavero Myrotvorets, il Pacificatore, la lista nera dove troviamo, G.Bianchi, Rangeloni,Gonzalo Lira,etc.,… -