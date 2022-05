(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Francamente a pensare a quello che succedeva sul palco con Jime Mick Jagger a cavallo tra gli anni '60 e '70 mi viene un po' da ridere di fronte a questo gridare allo scandalo perché qualche fan ha palpeggiatomentre era immerso tra gli spettatori del suo concerto. Ogni gesto andrebbe circostanziato. Non mi pare che quanto accaduto possa essere paragonato al capoufficio che tocca la segretaria nel segreto delle stanze aziendali".non nasconde la perplessità di fronte al clamore riservato a quanto accaduto al cantante vincitore di Sanremo in coppia con Mahmood. "Fra l'altro - dice lain un'intervista all'Adnkronos - non mi pare chese ne sia neanche accorto. Ha commentato il concerto definendolo 'un mare ...

Advertising

fisco24_info : Alba Parietti: 'Blanco palpato? Ma siamo seri, ricordiamoci di Morrison e Jagger!': (Adnkronos) - La conduttrice-op… - italiaserait : Alba Parietti: “Blanco palpato? Ma siamo seri, ricordiamoci di Morrison e Jagger!” - LocalPage3 : Alba Parietti: 'Blanco palpato? Ma siamo seri, ricordiamoci di Morrison e Jagger!' - redazionerumors : Alba Parietti e la tenerissima dedica al nuovo fidanzato: “Che bello il regalo che la vita ci ha fatto” Leggi l'art… - Tiziano61462992 : @Iregnegne @rita_ciciulla Alba Parietti... non mi sembra male -

ha deciso di vivere a 360° la sua nuova relazione con Fabio Adami col quale a quanto pare è andata subito a convivere.ha deciso di non porsi limitazioni nella sua nuova ...La conduttrice pazza d'amore fa sapere su Instagram di essere già andata a vivere insieme al manager ...Alba Parietti non nasconde la perplessità di fronte al clamore riservato a quanto accaduto al cantante vincitore di Sanremo in coppia con Mahmood. “Fra l’altro – dice la Parietti in un’intervista ...Alba Parietti è una donna che di certo non ama perdere tempo. Dalla personalità molto forte e dolce, la showgirl italiana è già andata a vivere con il fidanzato. Fabio Adami, un manager romano di cui ...