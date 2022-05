Al via Alis on tour: cinque ministri alla prima tappa del roadshow sulla logistica del futuro nel Mediterraneo (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Siamo partiti da Roma, dalla nostra sede nazionale dell’Associazione, per la prima tappa di Alis on tour, che abbiamo voluto organizzare al fine di evidenziare l’importanza strategica del settore del trasporto e della logistica per il sistema produttivo nazionale e per i nuovi scenari euro-mediterranei. Le importanti presenze di autorevoli ospiti, moderati da grandi professionisti come Bruno Vespa, Maria Soave e Nunzia De Girolamo, rappresentano un segnale di grande apprezzamento nei confronti del nostro settore e del dialogo che continuiamo a promuovere tra istituzioni, imprese, professioni e terzo settore. Siamo infatti orgogliosi della partecipazione di ben cinque ministri – Luciana Lamorgese, Mariastella Gelmini, Erika Stefani, Elena Bonetti e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Siamo partiti da Roma, dnostra sede nazionale dell’Associazione, per ladion, che abbiamo voluto organizzare al fine di evidenziare l’importanza strategica del settore del trasporto e dellaper il sistema produttivo nazionale e per i nuovi scenari euro-mediterranei. Le importanti presenze di autorevoli ospiti, moderati da grandi professionisti come Bruno Vespa, Maria Soave e Nunzia De Girolamo, rappresentano un segnale di grande apprezzamento nei confronti del nostro settore e del dialogo che continuiamo a promuovere tra istituzioni, imprese, professioni e terzo settore. Siamo infatti orgogliosi della partecipazione di ben– Luciana Lamorgese, Mariastella Gelmini, Erika Stefani, Elena Bonetti e ...

Advertising

alis_barto : A non essere andati al salone del libro solo io e il fruttivendolo qui in fondo alla via - Alis_Liddell : Oggi una giornata buttata via, non è successo niente al lavoro -