Air Albania Stadium | lo stadio “italiano” della finale di Conference

Analisi a cura di arch. LUCA FILIDEI (Master PCGdIS) Dal 2019, lo skyline della capitale albanese ha senza dubbio modificato il suo profilo, inserendo un interessante landmark come il moderno Air Albania Stadium, che il prossimo 25 maggio ospiterà la prima finale di Europa Conference League tra Roma e Feyenoord. Progettato da Archea Associati, studio di architettura

