Agricoltura con meno pesticidi e minor consumo d’acqua | la rivoluzione si chiama FertiGlobal

Il cambiamento climatico e il continuo aumento della popolazione stanno spingendo ormai da anni aziende e produttori a cercare soluzioni alternative, sostenibili, anche in Agricoltura. Il punto nodale è ridurre l'impatto ambientale delle attività agricole e allo stesso tempo diminuire il consumo di acqua. Le soluzioni in Agricoltura si muovono sempre più verso la tutela dell'ambiente in cui l'uomo opera, senza compromettere la salute e la sicurezza di colture e persone. Le soluzioni migliori per l'Agricoltura globale Grazie allo sviluppo di strategie innovative, tecnologie sempre più all'avanguardia, biostimolanti, bioattivatori e nutrimenti per le piante di ultima generazione, ci sono alcune realtà imprenditoriali che stanno lavorando sempre di più per aumentare la resilienza naturale delle piante, migliorandone al ...

