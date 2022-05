AEW: Killer Kross era stato considerato come possibile avversario di Wardlow (Di mercoledì 25 maggio 2022) Negli ultimi due mesi ha preso il via il tanto atteso feud tra MJF e Wardlow: il primo sta cercando di rendere difficilissima la vita del secondo, cercando vendetta per quanto accaduto sul finire del match tra CM Punk e MJF a Revolution. Durante questi mesi Wardlow ha dovuto affrontare diverse sfide, tra le quali un match contro il debuttante W. Morrissey (Big Cass in WWE): questo però non sarebbe stato l’unico ex WWE che avrebbe potuto condividere il ring con Wardlow. Infatti, secondo quanto riportato da Fightful Select, Tony Khan avrebbe avuto molti contatti anche con Killer Kross, ma l’accordo tra le parti non è mai arrivato. Le indiscrezioni Kross è stato licenziato dalla WWE (insieme a sua moglie Scalett Bordeaux) lo scorso novembre e ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 25 maggio 2022) Negli ultimi due mesi ha preso il via il tanto atteso feud tra MJF e: il primo sta cercando di rendere difficilissima la vita del secondo, cercando vendetta per quanto accaduto sul finire del match tra CM Punk e MJF a Revolution. Durante questi mesiha dovuto affrontare diverse sfide, tra le quali un match contro il debuttante W. Morrissey (Big Cass in WWE): questo però non sarebbel’unico ex WWE che avrebbe potuto condividere il ring con. Infatti, secondo quanto riportato da Fightful Select, Tony Khan avrebbe avuto molti contatti anche con, ma l’accordo tra le parti non è mai arrivato. Le indiscrezionilicenziato dalla WWE (insieme a sua moglie Scalett Bordeaux) lo scorso novembre e ...

