Ad Ostia il flash mob contro ogni tipo di mafia, Tirrito: “Lottiamo in onore di chi non ha mai abbassato la testa” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ostia – Una giornata all’insegna della legalità, della giustizia e della memoria: questo l’obiettivo del flash mob del ricordo contro ogni tipo di mafia, che si è tenuto lunedì 23 maggio in piazza Anco Marzio ad Ostia (leggi qui). “Grazie ai ballerini del Liceo Coreutico Giovanni Paolo II e a tutti gli ospiti che hanno preso parte all’evento, abbiamo celebrato l’importanza della memoria in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio”. A parlare è Maricetta Tirrito, portavoce del Co.G.I (il Comitato dei collaboratori di giustizia) e madrina dell’evento. “E’ stata un’occasione di raccoglimento, – spiega Tirrito – condivisione e riflessione su quanto è stato fatto nel passato da chi si è opposto fermamente ad ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 25 maggio 2022)– Una giornata all’insegna della legalità, della giustizia e della memoria: questo l’obiettivo delmob del ricordodi, che si è tenuto lunedì 23 maggio in piazza Anco Marzio ad(leggi qui). “Grazie ai ballerini del Liceo Coreutico Giovanni Paolo II e a tutti gli ospiti che hanno preso parte all’evento, abbiamo celebrato l’importanza della memoria in occasione del trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio”. A parlare è Maricetta, portavoce del Co.G.I (il Comitato dei collaboratori di giustizia) e madrina dell’evento. “E’ stata un’occasione di raccoglimento, – spiega– condivisione e riflessione su quanto è stato fatto nel passato da chi si è opposto fermamente ad ...

Advertising

ilfaroonline : Ad Ostia il flash mob contro ogni tipo di mafia, Tirrito: “Lottiamo in onore di chi non ha mai abbassato la testa” - liviofiorillo : RT @rep_roma: Il capitano Ultimo a Ostia per il flash mob a 30 anni dalla strage di Capaci [aggiornamento delle 16:04] - CorriereCitta : Ostia, il Capitano Ultimo al flash mob per ricordare Falcone e Borsellino - infoitinterno : Il capitano Ultimo a Ostia per il flash mob a 30 anni dalla strage di Capaci - rep_roma : Il capitano Ultimo a Ostia per il flash mob a 30 anni dalla strage di Capaci [aggiornamento delle 16:04] -