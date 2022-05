“Accordo tra i Paesi Nato: nessun tank o caccia a Kiev per evitare le rappresaglie russe”. Ecco perché l’Alleanza non ha inviato mezzi pesanti (Di mercoledì 25 maggio 2022) nessuna fornitura di tank o aerei da parte dei Paesi Nato per evitare un conflitto su larga scala con la Russia. Secondo le rivelazioni dell’agenzia Dpa, che cita fonti diplomatiche dell’Alleanza Atlantica, i Paesi del Patto hanno raggiunto un Accordo informale per non inviare a Kiev sistemi d’arma che potessero essere interpretati da Mosca come mezzi offensivi che, così, avrebbero coinvolto i 30 Stati membri direttamente nel conflitto armato. Secondo le fonti, l’intesa è stata rispettata anche per il timore i che in caso di rappresaglia russa non vi sarebbe stato il pieno sostegno da parte dei membri dell’Alleanza. Per questo la Polonia in marzo non ha fornito i suoi Mig 29 all’esercito di Volodymyr ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022)a fornitura dio aerei da parte deiperun conflitto su larga scala con la Russia. Secondo le rivelazioni dell’agenzia Dpa, che cita fonti diplomatiche delAtlantica, idel Patto hanno raggiunto uninformale per non inviare asistemi d’arma che potessero essere interpretati da Mosca comeoffensivi che, così, avrebbero coinvolto i 30 Stati membri direttamente nel conflitto armato. Secondo le fonti, l’intesa è stata rispettata anche per il timore i che in caso di rappresaglia russa non vi sarebbe stato il pieno sostegno da parte dei membri del. Per questo la Polonia in marzo non ha fornito i suoi Mig 29 all’esercito di Volodymyr ...

Advertising

FBiasin : #Inter, 3 cose: - #Inzaghi 2024. - Giovedì attesa la risposta di #Perisic. - Sempre giovedì, probabile incontro tr… - fattoquotidiano : SMETTI DI LEGGERE NOTIZIE Il primo episodio del podcast ?? 'Non sono d'accordo, dialogo tra una cronista e una filo… - fattoquotidiano : ?????? ???????? ??'??????????????. ?????????????? ?????? ?????? ???????????????? ?? ?????? ???????????????? @ValentinaPetrin e @MauraGancitano conducono “Non son… - FedericaMauro9 : RT @madforfree: Che senso hanno i complottisti? Non c’è alcun complotto sul futuro,è tutto alla luce del sole,ed è raccontato in questi gio… - Tutto__Calcio_ : Accordo molto vicino tra Inter e Torino per Bremer! Dovrebbe essere solo questione di tempo! Nella trattativa verrà… -