Accademia di Santa Sofia e Unisannio insieme per un nuovo appuntamento in musica (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Accademia di Santa Sofia e Università degli Studi del Sannio, con il concerto di musica barocca “Per Esser Troppo Amante”, sabato 28 maggio alle ore 20.30, nella bella cornice della chiesa di Santa Sofia a Benevento, propongono un’altra straordinaria serata di cultura, musica e storia. L’appuntamento numero nove della Stagione Artistica 2022, prevede un evento veramente eccezionale, la prima esecuzione assoluta di composizioni inedite di Alessandro Scarlatti, mai eseguite in epoca moderna. Il concerto è intitolato all’aria per contralto, violino e basso continuo, “Per esser Troppo amante”, riscoperta lo scorso anno presso il Conservatorio di Napoli, in cui il violino funge da trama allo straordinario tessuto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento –die Università degli Studi del Sannio, con il concerto dibarocca “Per Esser Troppo Amante”, sabato 28 maggio alle ore 20.30, nella bella cornice della chiesa dia Benevento, propongono un’altra straordinaria serata di cultura,e storia. L’numero nove della Stagione Artistica 2022, prevede un evento veramente eccezionale, la prima esecuzione assoluta di composizioni inedite di Alessandro Scarlatti, mai eseguite in epoca moderna. Il concerto è intitolato all’aria per contralto, violino e basso continuo, “Per esser Troppo amante”, riscoperta lo scorso anno presso il Conservatorio di Napoli, in cui il violino funge da trama allo straordinario tessuto ...

