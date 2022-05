Aboubakar Soumahoro ha denunciato il tassista che lo aveva discriminato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ha atteso quattro giorni, nella speranza che quell’uomo si scusasse per il suo comportamento. Ma questo non è successo. Per questo motivo, il sindacalista Aboubakar Soumahoro – famoso per le sue battaglie in difesa dei diritti dei braccianti – ha deciso di denunciare quel tassista che sabato sera gli ha impedito di salire a bordo del suo mezzo motivando questo “rifiuto” alla fine del suo turno, prima di percorrere pochi metri e accettare la richiesta di corsa da parte di una donna bianca. Ora, dunque, quel comportamento discriminatorio sarà oggetto delle valutazioni dei giudici. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aboubakar Soumahoro (@Aboubakar soum) Aboubakar Soumahoro ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ha atteso quattro giorni, nella speranza che quell’uomo si scusasse per il suo comportamento. Ma questo non è successo. Per questo motivo, il sindacalista– famoso per le sue battaglie in difesa dei diritti dei braccianti – ha deciso di denunciare quelche sabato sera gli ha impedito di salire a bordo del suo mezzo motivando questo “rifiuto” alla fine del suo turno, prima di percorrere pochi metri e accettare la richiesta di corsa da parte di una donna bianca. Ora, dunque, quel comportamentorio sarà oggetto delle valutazioni dei giudici. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@soum)...

