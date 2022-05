A Tirana ci sono stati violenti scontri tra tifosi e polizia alla vigilia della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord

Advertising

capuanogio : ?? Sono 60 i tifosi di #Roma e #Feyenoord fermati a seguito degli incidenti occorsi in serata a #Tirana che hanno pr… - fanpage : #ConferenceLeague La notte è stata all'insegna della follia, scontri tra tifosi, ci sono almeno 60 persone fermate,… - OfficialASRoma : ???? Tutti vorremmo essere a Tirana il 25 maggio, al fianco della Roma. ?? Ma la Roma è ovunque. La Roma è dove sono… - raffaelejosesti : RT @capuanogio: ?? Sono 60 i tifosi di #Roma e #Feyenoord fermati a seguito degli incidenti occorsi in serata a #Tirana che hanno provocato… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - Sono 30 i feriti a Tirana, ma sono stati tutti dimessi -

ROMA - Ci siamo, è il giorno della finale di Conference League. La Roma è pronta a sfidare il Feyenoord per scrivere la storia, tanti tifosiin viaggio per raggiungeree assistere al match dagli spalti dell' Arena Kombëtare. L'aeroporto di Fiumicino è stato preso d'assalto dai romanisti che hanno acquistato il biglietto (anche ...In queste ore, la città è chiusa al traffico e chiusitutti gli uffici pubblici: il problema è ... Podgorica o Pristina da dove, poi, è possibile raggiungerecon qualche ora di macchina.La Roma stasera giocherà la finale di Conference League a Tirana contro il Feyenoord (qui la probabile formazione). Josè Mourinho ha la possibilità di portare nella Roma giallorossa un titolo che manc ...Del resto, nessuno può davvero sorprendersi che la famiglia Friedkin sia a Tirana al fianco della squadra in quella che sarà la serata più importante da quando hanno acquistato la società giallorossa.