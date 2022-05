A Parigi sorride Trevisan | è di nuovo al terzo turno!

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Martina batte in due set la polacca, protagonista dell’eliminazione di Jabeur. Giovedì torna in campo Giorgi, 28esima testa di serie, opposta alla kazaka Putintseva

Il tabellone gli, ma le partite vanno vinte, anche le più facili, come ad esempio quella di ... La speranza è che l'aria di, che in passato gli ha fatto molto bene, gli dia nuova linfa e ...IGA SWIATEK Per la numero 1 del mondo, Iga Swiatek, il cammino ainizia con la 29esima ... "Sono abbastanza sicura che prima o poi perderò una partita (, ndr). Sono pronta a questo e ho la ... RG, day 4: Trevisan chiede strada a Linette Si qualificano al secondo turno i due azzurri e Camila, mentre vengono eliminati Zeppieri tra gli uomini e Paolini e Bronzetti tra le donne ...Sorride Lorenzo Sonego, che risolve facilmente la pratica Gojowczyk ... Non riesce invece nell’impresa Giulio Zeppieri, all’esordio in carriera a Parigi e ko contro il gigante polacco Hurkacz 7-5, 6-2 ...