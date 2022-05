A Le Iene c’è Marracash dopo il forfait a Radio Italia

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 25 maggio 2022) A Lec’èstasera, o forse no. Il dubbio è lecitoil recentein occasione del concerto in Piazza Duomo a Milano e infatti in rete non si parla d’altro. Il rapper è atteso stasera nel programma Mediaset ma ci ha insegnato che fino all’ultimo non è possibile dare per certa la sua presenza, neanche in occasione di eventi o appuntamenti importanti come quello del concertone dedicato alla musicana organizzato in Piazza Duomo una manciata di giorni fa.a LeSu1 stasera, mercoledì 25 maggio, va in onda un nuovo appuntamento con Le. Tra gli ospiti in studio il rappere una vecchia conoscenza di ...