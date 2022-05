500 ore di consulenza psicologica: il dono di Serenis alle neo-mamme (Di mercoledì 25 maggio 2022) Serenis, la startup nata per rendere accessibile a tutti la consulenza psicologica e il benessere mentale, ha lanciato una nuova iniziativa rivolta alle neo mamme: ha messo a disposizione 500 ore gratuite di psicoterapia per supportare le donne che soffrono di depressione post partum. Il fenomeno, infatti, è molto più diffuso di quello che si pensa: se la maternità comporta uno stravolgimento della vita personale e familiare, a pesare sulle neo mamme sono anche le pressioni sociali e lavorative. E allora, per fortuna, c’è chi si è attivato per dare una risposto ad un bisogno crescente: ne abbiamo parlato con Silvia Wang, imprenditrice e fondatrice di Serenis, Ambassador Gamma Donna (dopo aver vinto il premio nel 2018). Come nasce questo progetto e come ... Leggi su fmag (Di mercoledì 25 maggio 2022), la startup nata per rendere accessibile a tutti lae il benessere mentale, ha lanciato una nuova iniziativa rivoltaneo: ha messo a disposizione 500 ore gratuite di psicoterapia per supportare le donne che soffrono di depressione post partum. Il fenomeno, infatti, è molto più diffuso di quello che si pensa: se la maternità comporta uno stravolgimento della vita personale e familiare, a pesare sulle neosono anche le pressioni sociali e lavorative. E allora, per fortuna, c’è chi si è attivato per dare una risposto ad un bisogno crescente: ne abbiamo parlato con Silvia Wang, imprenditrice e fondatrice di, Ambassador Gamma Donna (dopo aver vinto il premio nel 2018). Come nasce questo progetto e come ...

Advertising

AD51888857 : @Nudols3 @Mov5Stelle Lei ha amici che si accontentano di una elemosina di 500€ al mese pur di non lavorare? O conos… - Mariacr78648357 : @DarioNanniRoma @CarloCalenda @CalendaSindaco @FlaviaDegreg @Azione_it @Roma_in_Azione Informatevi come funziona il… - AndreaFedele11 : @AntoniaPenna2 @confundustria se paghi una persona 1200€ quella preferisce con 400€ in meno stare a casa, se ci pen… - annaiov1 : ma poi mi dissero di no perché non sarei stata affidabile visto che era difficile raggiungere posto di lavoro (stes… - GiadaEdo : @Graziella2201 @valeria_visini @IdeeXscrittori Dove ASSUMONO a 1.500.- euro netti per otto ore su turni? (Ultra 30e… -