19 bambini uccisi, almeno 21 morti: il bilancio della sparatoria alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas (Di mercoledì 25 maggio 2022) È di almeno 21 morti, di cui 19 giovanissimi studenti e 2 adulti il bilancio della sparatoria alla Robb Elementary School di Uvalde, in Texas, a circa 80 miglia a ovest di San Antonio. Il responsabile dell’attacco è il 18enne Salvador Ramos, poi ucciso in uno scontro a fuoco con due agenti di polizia, entrambi rimasti feriti. Ha agito da solo: prima di uscire di casa ha sparato alla nonna, ora ricoverata in gravissime condizioni, poi con la sua auto si è andato a schiantare in un fossato nei pressi della Robb Elementary School, che nel complesso ospita circa 600 alunni. Photos from our @FoxNews photographer at ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) È di21, di cui 19 giovanissimi studenti e 2 adulti ildi, in, a circa 80 miglia a ovest di San Antonio. Il responsabile dell’attacco è il 18enne Salvador Ramos, poi ucciso in uno scontro a fuoco con due agenti di polizia, entrambi rimasti feriti. Ha agito da solo: prima di uscire di casa ha sparatononna, ora ricoverata in gravissime condizioni, poi con la sua auto si è andato a schiantare in un fossato nei pressi, che nel complesso ospita circa 600 alunni. Photos from our @FoxNews photographer at ...

_Nico_Piro_ : #25maggio 19 bambini di una scuola elementare uccisi in #Texas lo sparatore usava fucile d'assalto AR-15 versione c… - chedisagio : Uccisi 14 bambini in una sparatoria in una scuola elementare del Texas - FrancescoLollo1 : Sconcerto, rabbia e profondo dolore per quanto accaduto in Texas. Una preghiera per i bambini uccisi e per le loro… - Moixus1970 : RT @LaRagione_eu: Strage in #America alla scuola elementare di #Uvalde, in #Texas. 19 bambini e 2 adulti, di cui un insegnante, sono stati… - MogarelliMarina : RT @gadlernertweet: Mi accuserete di antiamericanismo se avanzo il sospetto che il #Texas, con la sua folle libertà di girare armati e con… -