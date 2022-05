Zeppieri-Hurkacz in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2022

(Di martedì 24 maggio 2022) Giuliodovrà vedersela con Hubertnella circostanza del primo turno del tabellone principale del. Il giovane tennista di Latina si è messo in mostra di recente agli Internazionali BNL d’Italia, riuscendo a superare le qualificazioni e uscendo di scena al primo turno del main draw contro Karen Khachanov. Dopo la gavetta tra Itf e Challenger, il classe ’01 italiano è pronto a sbocciare ed è alla ricerca di una scintilla in un grande palcoscenico come quello di Parigi; di fronte all’azzurro ci sarà però uno dei più pericolosi tennisti del circuito maggiore, polacco, dal servizio devastante e dal tocco nei pressi della rete semplicemente sublime.è un avversario quasi proibitivo da affrontare, sebbene la sua poca ...

Advertising

ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Jannik #Sinner giocherà al primo turno contro Bjorn Fratangelo. Giulio Zeppieri affronterà Hubert Hurkacz, mentre Franco… - infoitsport : Al primo turno del Roland Garros Zeppieri incontrerà il polacco Hurkacz – Luna Notizie – Notizie di Latina - infoitsport : Roland Garros: Zeppieri pesca nel sorteggio il temibile polacco Hubert Hurkacz, n.13 del ranking - Lunanotizie : ?? Al primo turno del Roland Garros Zeppieri incontrerà il polacco Hurkacz ?? Leggi qui - infoitsport : Zeppieri-Hurkacz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno del Roland Garros 2022 tra Giulioe Hubert. Si tratta di una sfida inedita, oggi infatti i due tennisti si sfideranno per la prima volta, come sarà la ...Il numero 216 del ranking vuole proseguire la sua favola. Affronterà il numero 12 al mondo senza nulla da ...Giulio Zeppieri dovrà vedersela con Hubert Hurkacz nella circostanza del primo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. Il giovane tennista di Latina si è messo in mostra di recente agli ...Il live e la diretta testuale del confronto tra Giulio Zeppieri e Hubert Hurkacz, valevole per il primo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. Il tennista italiano, classe ’01, è ...