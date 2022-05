Zelensky: «Solo un mio incontro con Putin può far finire la guerra» (Di martedì 24 maggio 2022) Ore 7.10 - Il premier ucraino propone un faccia a faccia. Il Cremlino rifiuta Incontrare di persona ed in presenza Vladimir Putin. È la proposta rilanciata nella notte dal premier ucraino, Zelensky, secondo cui Solo un faccia a faccia con il leader russo può portare alla pace, ad un accordo che faccia finire la guerra in Ucraina. Mosca però ha risposto con un secco «No» a questa ipotesi. Leggi su panorama (Di martedì 24 maggio 2022) Ore 7.10 - Il premier ucraino propone un faccia a faccia. Il Cremlino rifiuta Incontrare di persona ed in presenza Vladimir. È la proposta rilanciata nella notte dal premier ucraino,, secondo cuiun faccia a faccia con il leader russo può portare alla pace, ad un accordo che faccialain Ucraina. Mosca però ha risposto con un secco «No» a questa ipotesi.

