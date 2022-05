Zelensky | Solo un mio incontro con Putin può far finire la guerra | Kiev | Russi preparano nuova offensiva su Zaporizhzhia

Advertising

repubblica : Ucraina, Zelensky: 'Recuperare la Crimea costerebbe centinaia di migliaia di morti. Incontro per finire la guerra s… - myrtamerlino : La resa definitiva delle forze ucraine dentro l'acciaieria, avvenuta su ordine di #Kiev, mi sembra l'ennesimo tenta… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La guerra può terminare solo con mezzi 'diplomatici': lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky parlan… - GiudittaSatti : RT @vaiomc: #agorarai zelensky sta prendendo batoste a ripetizione ma vuole dettare le condizioni... è solo un povero demente. - iISud24 : Ucraina, Zelensky pronto a incontrare solo Putin. Mosca: «Non funziona così» #24maggio #Ucraina #Russia #Zelensky… -

Il presidente dell'Ucraina ha inoltre chiesto un'ulteriore stretta sulle sanzioni. 'Chi parla di sconfitta della Russia non conosce la storia' ha affermato il ministro degli Esteri russo Lavrovribadisce la sua posizione riguardo alle negoziazioni. 'Non accetto nessun incontro con mediatori russi, macon il presidente Vladimir Putin - sostiene fermamente - , e la questione ...Roma, 24 mag. “La situazione più difficile oggi è nel Donbass. I combattimenti sono in corso a Bakhmut, Popasna e Severodonetsk, dove gli occupanti stanno conce ...La disponibilità del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a incontrare solo il presidente russo Vladimir Putin per la continuazione del processo negoziale è “un semplice tentativo di public relation” ...