Zanetti | “Dybala grandissimo giocatore | vi svelo cosa ci siamo detti”

(Di martedì 24 maggio 2022) Durante l’Integration Heroes Match organizzato a San Siro,ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L’ex capitano nerazzurro si è pronunciato sul futuro di, il possibile rinnovo di Perisic e lo scudetto sfumato all’ultimo. A proposito della Joya,ha affermato: “Lo conosco da quando aveva 16 anni. E’ un grandee una grande persona, abbiamo parlato tanto ma non di futuro. C’è tempo per tutto, parliamo di un; sicuramente Ausilio e Baccin faranno il meglio per rinforzare la squadra”., Juventus, InterIn merito al futuro di Perisic ha chiarito la posizione ben definita della società: “Ha avuto una grande stagione, è stato molto positivo per noi. La volontà nostra rinnovare c’è da novembre, dipenderà da ...

Un incrocio tra amici, senza parlare del futuro. Javierassicura di non aver affrontato il tema mercato con Paulonella serata dell'Integration Heroes Match a San Siro. 'Lo conosco da quando aveva 16 anni, è una grandissima persona - ha ...