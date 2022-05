X Factor | Dargen D’Amico è il nuovo giudice del talent

(Di martedì 24 maggio 2022) È stato ufficializzato di recente anche il terzodella prossima edizione di X: si tratta di. Salito di recente alla ribalta grazie alla canzone presentata al 72° Festival di Sanremo Dove si balla, si aggiungerà a Fedez e Amba Angiolini. È considerato uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea nelle sue molteplici vesti di rapper, cantautore e produttore musicale. Nel suo percorso si contano dieci album, tra cui due episodi che hanno cambiato la storia dell’hip-hop italiano, Musica senza musicisti (del 2006) e Di vizi di forma virtù (2008). Ha spostato i confini di genere fondendo, per la prima volta in Italia, il rap con la musica colta italiana: uno stile unico caratterizzato dalla destrutturazione del linguaggio e da giochi di ...

Advertising

sonoester1 : RT @artvhazza: NON DARGEN D’AMICO GIUDICE AD X FACTOR CON FEDEZ, IL DISAGIO CHE SI FORMERÀ STOOO - TeleDigitale : #XF2022 #XFactor2022 #XFactor 2022, Dargen D'Amico nuovo giudice - GeryServodidio : RT @SpettacoloNews1: “X Factor 2022”: Dargen D’Amico si unisce al tavolo della giuria - - SpettacoloNews1 : “X Factor 2022”: Dargen D’Amico si unisce al tavolo della giuria - - vittpony : dargen fedez e forse rkomi come giudici a x factor. la totale assenza di capacità vocali adatte a giudicare. ma la… -

Leggi anche > X2022,D'Amico nuovo giudice con Fedez e Ambra Angiolini Radio Norba Cornetto Battiti Live non si è mai fermato . Grazie a un imponente sforzo produttivo, è andato ...D'Amico sarà uno dei giudici della nuova edizione di X. L'artista - reduce dall'esperienza sanremese - ha trovato un modo decisamente non convenzionale per annunciarlo, affidando alle ...Sky ha confermato oggi l'identità del terzo giudice che prenderà parte all’edizione italiana 2022 del talent show musicale X Factor: dopo aver ufficializzato la partecipazione al programma di Fedez e ...Istruzione, un confronto tra il sistema scolastico italiano e altri casi europei Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...