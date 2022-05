WWE | Seth Rollins attacca di nuovo alle spalle Cody Rhodes e lo frusta con la sua cintura!

(Di martedì 24 maggio 2022) Così come due settimane fa, anche stavoltaè statotospda. In quel di Raw di 14 giorni fa The Visionary interruppe il match tra l’American Nightmare e Theory per poi colpire l’ex AEW con un brutale Curb Stomp sul tavolo di commento, nella notte di ieri la punizione riservata aè stata altrettanto violenta. Ecco cos’è accaduto nel dettaglio durante l’ultimo episodio di Raw. Problemi alla schiena ed al ginocchio perNel corso dell’episodio di Raw di ieri notte,ha nuovamente affrontato The Miz ma nel finale dell’incontro l’American Nighmare è stato sorpreso da...

