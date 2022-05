WWE: Raw va spesso in onda senza essere “prodotto” integralmente (Di martedì 24 maggio 2022) La WWE da decenni mette in scena ogni settimana i loro show e questa è una cosa lontanissima dal concetto di scontato, specialmente se gli spettacoli hanno una durata abbastanza estesa. Renee Young è stata al servizio dei McMahon per otto anni fino a quando i rapporti con Fox non si sono interrotti. Ha fatto molta esperienza nell’ambito e conosce ogni minimo dettaglio di quello che avviene durante la preparazione di uno show. Ultimamente ha fatto una dichiarazione alquanto particolare, ovvero che Raw va quasi sempre in onda nonostante non sia stato “scritto” dall’inizio alla fine. Le sue parole “Succede molte volte che Raw va in onda ma non è stato deciso assolutamente nulla o magari è tutto da rifare completamente. La produzione non è mai pronta prima delle 3 del pomeriggio e quando questo accade è ottimo perchè significa che lo show non ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 24 maggio 2022) La WWE da decenni mette in scena ogni settimana i loro show e questa è una cosa lontanissima dal concetto di scontato, specialmente se gli spettacoli hanno una durata abbastanza estesa. Renee Young è stata al servizio dei McMahon per otto anni fino a quando i rapporti con Fox non si sono interrotti. Ha fatto molta esperienza nell’ambito e conosce ogni minimo dettaglio di quello che avviene durante la preparazione di uno show. Ultimamente ha fatto una dichiarazione alquanto particolare, ovvero che Raw va quasi sempre innonostante non sia stato “scritto” dall’inizio alla fine. Le sue parole “Succede molte volte che Raw va inma non è stato deciso assolutamente nulla o magari è tutto da rifare completamente. La produzione non è mai pronta prima delle 3 del pomeriggio e quando questo accade è ottimo perchè significa che lo show non ...

