Wine&Thecity, opening a Palazzo San Teodoro: Franz Cerami firma la video installazione Lumina (Di martedì 24 maggio 2022) Arte, performance di danza, musica e grandi vini aprono la 14esima edizione di Wine&Thecity a Napoli. Martedì 31 maggio, dalle ore 19, lo storico Palazzo San Teodoro, residenza nobiliare di inizio Ottocento alla Riviera di Chiaia, accoglierà l’evento inaugurale di Wine&Thecity 2022: una serata all’insegna dell’ebbrezza creativa e della contaminazione di linguaggi artistici. Si inizia dalla facciata del Palazzo dove la compagnia Funa si esibirà in una azione site-specific sulla balconata neoclassica con costumi realizzati per l’occasione da Dario Biancullo. Si prosegue sullo Scalone monumentale dove l’artista Franz Cerami firma la video installazione Lumina: un murales digitale di grandi dimensioni realizzato con una tecnica mista a metà strada tra pittura ... Leggi su ildenaro (Di martedì 24 maggio 2022) Arte, performance di danza, musica e grandi vini aprono la 14esima edizione di Wine&Thecity a Napoli. Martedì 31 maggio, dalle ore 19, lo storicoSan, residenza nobiliare di inizio Ottocento alla Riviera di Chiaia, accoglierà l’evento inaugurale di Wine&Thecity 2022: una serata all’insegna dell’ebbrezza creativa e della contaminazione di linguaggi artistici. Si inizia dalla facciata deldove la compagnia Funa si esibirà in una azione site-specific sulla balconata neoclassica con costumi realizzati per l’occasione da Dario Biancullo. Si prosegue sullo Scalone monumentale dove l’artistala: un murales digitale di grandi dimensioni realizzato con una tecnica mista a metà strada tra pittura ...

