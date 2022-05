William e Kate | il video che ha fatto il giro del mondo | ecco che succede dopo il gesto inaspettato VIDEO

(Di martedì 24 maggio 2022), bastano i nomi per sapere di chi parliamo. I Duchi di Cambridge hanno appena festeggiato 11 anni di matrimonio, 3 figli, e sono senza dubbio la coppia reale più amata degli ultimi anni. Ma a far parlare di loro ora è una foto, e le conseguenze che potrebbero rivoluzionare la Casa Reale L'articolo proviene da Che.it.

Advertising

infoitcultura : Eh sì: Kate ha tradito il Principe William - MellekMonica : RT @stanamysmile: Da una parte la coppia di reali più famosa al mondo che saluta i sudditi, dall’altra William e Kate #cosmex - monarchico : - rmc_official : Ma solo per una sera e sotto gli occhi di tutti... #KateMiddleton #TomCruise - zazoomblog : La figuraccia di William per i suoi 40 anni (a Kate andò molto meglio!) - #figuraccia #William #molto #meglio!) -

Amante del riciclo,Middleton è stata fotografata con lo stesso look al Portrait Gala nel 2019. Bethan Holt del Telegraph in precedenza ha elogiato il senso dello stile della moglie die ...Te lo aspetti certamente dal principe Harry e Meghan Markle , magari lo immagini daMiddleton . E invece sono Carlo e Camilla a stupire tutti con una partecipazione straordinaria in una serie tv. I futuri re e regina d'Inghilterra sono stati attori per un giorno e si ...Kate Middleton soffre di una malattia che non ha cura e colpisce tanti membri della famiglia reale. Ecco di cosa si tratta.La Duchessa di Cambridge, accompagnata dal Principe William, suo consorte da oltre dieci anni, ha sfilato sul red carpet con grande naturalezza ed eleganza affascinando non poco il divo hollywoodiano.