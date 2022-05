Whatsapp: ecco su quali telefoni viene rimosso da ottobre 2022 (Di martedì 24 maggio 2022) È prevista per ottobre 2022, la rimozione di Whatsapp sui dispositivi iPhone 5 e iPhone 5c. I possessori di questi modelli non potranno più inviare o ricevere messaggi attraverso l’app. Questo perché, su entrambi i modelli, l’ultimo sistema operativo mobile di Apple è iOs 11 e per il 24 ottobre 2022 è prevista l’inturrezzione del supporto per iOs 10 e iOs 11 dall’app di messaggistica istantanea. Vi raccomandiamo... Whatsapp: in arrivo la funzione per utilizzare l'app su dispositivi diversi Lo ha riportato il sito WabetaInfo, che avrebbe consultato le nuove politiche di utilizzo di Whatsapp, prima del suo nuovo aggiornamento. L’unica soluzione per continuare a utilizzare l’app per chi possiede i modelli ... Leggi su diredonna (Di martedì 24 maggio 2022) È prevista per, la rimozione disui dispositivi iPhone 5 e iPhone 5c. I possessori di questi modelli non potranno più inviare o ricevere messaggi attraverso l’app. Questo perché, su entrambi i modelli, l’ultimo sistema operativo mobile di Apple è iOs 11 e per il 24è prevista l’inturrezzione del supporto per iOs 10 e iOs 11 dall’app di messaggistica istantanea. Vi raccomandiamo...: in arrivo la funzione per utilizzare l'app su dispositivi diversi Lo ha riportato il sito WabetaInfo, che avrebbe consultato le nuove politiche di utilizzo di, prima del suo nuovo aggiornamento. L’unica soluzione per continuare a utilizzare l’app per chi possiede i modelli ...

