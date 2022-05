Wear me, a Castelfranco Veneto c’è un’azienda dove è possibile portare i figli a lavoro (Di martedì 24 maggio 2022) La pandemia ha costretto le aziende a ripensare il proprio modello organizzativo a fronte di una maggiore flessibilità e di un lavoro che per molti si è spostato a casa. Tutto questo succede a Castelfranco Veneto nell’azienda fondata da Virginia Sciré. A Castelfranco Veneto le mamme possono portare i bimbi a lavoro Wear Me, l’azienda con orari flessibili dove si possono portare figli a lavoro Orari di lavoro flessibili e possibilità di portare i figli in ufficio in caso di necessità: sono queste le due caratteristiche principali che contraddistinguono l’azienda. L’ufficio, infatti, viene visto come una sorta di casa ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 24 maggio 2022) La pandemia ha costretto le aziende a ripensare il proprio modello organizzativo a fronte di una maggiore flessibilità e di unche per molti si è spostato a casa. Tutto questo succede anell’azienda fondata da Virginia Sciré. Ale mamme possonoi bimbi aMe, l’azienda con orari flessibilisi possonoOrari diflessibili e possibilità diin ufficio in caso di necessità: sono queste le due caratteristiche principali che contraddistinguono l’azienda. L’ufficio, infatti, viene visto come una sorta di casa ...

