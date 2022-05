Wear me, a Castelfranco Veneto c'è un'azienda dove è possibile portare i figli a lavoro (Di martedì 24 maggio 2022) La pandemia ha costretto le aziende a ripensare il proprio modello organizzativo a fronte di una maggiore flessibilità e di un lavoro che per molti si è spostato a casa. Tutto questo succede a ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 24 maggio 2022) La pandemia ha costretto le aziende a ripensare il proprio modello organizzativo a fronte di una maggiore flessibilità e di unche per molti si è spostato a casa. Tutto questo succede a ...

Advertising

Luce_news : Wear me, a Castelfranco Veneto c’è un’azienda dove è possibile portare i figli a lavoro - tribuna_treviso : L’azienda di Castelfranco Veneto produce fasce per portare i neonati e abbigliamento che le mamme possono indossare… - tribuna_treviso : [Nordest Economia] L’azienda di Castelfranco Veneto produce fasce per portare i neonati e abbigliamento che le mamm… - veneto_ : RT @tribuna_treviso: L’azienda di Castelfranco Veneto produce fasce per portare i neonati e abbigliamento che le mamme possono indossare pr… - paolaparoletta : RT @tribuna_treviso: L’azienda di Castelfranco Veneto produce fasce per portare i neonati e abbigliamento che le mamme possono indossare pr… -