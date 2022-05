Volley Nations League femminile 2022, calendario Italia: programma, orari e diretta tv (Di martedì 24 maggio 2022) Tutto pronto per la Volley Nations League femminile 2022: ecco il calendario completo dell’Italia nel torneo, importante banco di prova verso i Mondiali. Le azzurre del Ct Davide Mazzanti, Campionesse d’Europa in carica, inizieranno la loro avventura nella “nuova” VNL ad Ankara, in Turchia. Poi altre due settimane di gare a Brasilia (Brasile) e Sofia (Bulgaria), con l’obiettivo di centrare la Final Eight, in programma dal 13 al 17 luglio sempre ad Ankara. La copertura integrale dell’evento è garantita per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma le partite dell’Italia saranno trasmesse anche in diretta tv sui canali Sky Sport e in chiaro sulla Rai (programmazione ancora ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) Tutto pronto per la: ecco ilcompleto dell’nel torneo, importante banco di prova verso i Mondiali. Le azzurre del Ct Davide Mazzanti, Campionesse d’Europa in carica, inizieranno la loro avventura nella “nuova” VNL ad Ankara, in Turchia. Poi altre due settimane di gare a Brasilia (Brasile) e Sofia (Bulgaria), con l’obiettivo di centrare la Final Eight, indal 13 al 17 luglio sempre ad Ankara. La copertura integrale dell’evento è garantita per gli abbonati sulla piattaformaballworld.tv, ma le partite dell’saranno trasmesse anche intv sui canali Sky Sport e in chiaro sulla Rai (zione ancora ...

