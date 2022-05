Volkswagen Golf R - La serie speciale 20 Years alza il tiro: 333 cavalli (Di martedì 24 maggio 2022) La Volkswagen celebra il successo della Golf più sportiva di sempre con una serie speciale ed introduce la Golf R 20 Years. Era infatti il 2002 quando fu presentata una versione ancora più potente della "solita" GTI, la R32 da 241 CV che portava al debutto l'inedita combinazione tra motore VR6, cambio doppia frizione Dsg e trazione integrale 4Motion. Oggi, sulla base della Golf R da 320 CV con cambio Dsg e trazione integrale 4Motion con differenziale posteriore R-Performance, nasce la 20 Years, con il 2.0 TSI portato a 333 CV ed un nuovo setup ancora più sportivo del cambio automatico. La vettura, che sostituisce la R "standard" nei listini italiani, sarà ordinabile solo fino alla metà del 2023 a partire da 59.600 euro. I segni particolari della 20 ... Leggi su quattroruote (Di martedì 24 maggio 2022) Lacelebra il successo dellapiù sportiva di sempre con unaed introduce laR 20. Era infatti il 2002 quando fu presentata una versione ancora più potente della "solita" GTI, la R32 da 241 CV che portava al debutto l'inedita combinazione tra motore VR6, cambio doppia frizione Dsg e trazione integrale 4Motion. Oggi, sulla base dellaR da 320 CV con cambio Dsg e trazione integrale 4Motion con differenziale posteriore R-Performance, nasce la 20, con il 2.0 TSI portato a 333 CV ed un nuovo setup ancora più sportivo del cambio automatico. La vettura, che sostituisce la R "standard" nei listini italiani, sarà ordinabile solo fino alla metà del 2023 a partire da 59.600 euro. I segni particolari della 20 ...

Advertising

MotoriSuMotori : Volkswagen Golf R: la nuova edizione speciale è la più potente di sempre - - TecnicMan_it : Online il nuovo Manuale officina Volkswagen Golf V (2003-2008) (IT)! Acquistalo ora: - megamodo : Nell'estate del 2002 la Volkswagen ha lanciato sul mercato uno dei modelli compatti più sportivi al mondo: la prima… - linkmotorsepoca : VOLKSWAGEN - Golf GTI 2.0 Turbo 16V OTTINGER 'UNICA IN ITALIA' - € 54900 AUTO VISIONABILE NELLA FILIALE DI POMIGLI… - Motor1italia : ?? Debutta anche in Italia la Volkswagen Golf R 20 Years con un equipaggiamento esclusivo e 13 CV in più per il 2.0… -