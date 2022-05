“Vite al limite” | perché la storia di Tammy fa tanto discutere

Leggi su dilei

(Di martedì 24 maggio 2022) Un passato difficile e doloroso, che diventa il fattore scatenante alla base di un presente complesso. Ne è testimonianza, la cuiè stata protagonista dell’ultima puntata dial, lo show in onda su Real Time.Patton, proveniente da Wichita Falls in Texas, ha chiesto di prendere parte alla trasmissione per dare una svolta alla sua vita. Ma anche per ragioni di salute, infatti era arrivata a pesare più di 250 chilogrammi con conseguenze per il suo benessere fisico. “al” ladifficile diProtagonista dell’ultima puntata dialè stata ladiPatton la donna, all’epoca 41 anni, ha raccontato del ...