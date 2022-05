“Visite mediche e annuncio”: Milan, il primo colpo arriva prima del previsto (Di martedì 24 maggio 2022) Milan, il primo colpo post scudetto può arrivare prima del previsto. Le Visite mediche e l’annuncio ufficiale si avvicinano sempre di più. Il Milan di Stefano Pioli si gode la vittoria del campionato di Serie A 2021/2022. Il club rossonero, fresco di festa scudetto, è ancora su di giri, ma a breve arriverà il momento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 24 maggio 2022), ilpost scudetto puòredel. Lee l’ufficiale si avvicinano sempre di più. Ildi Stefano Pioli si gode la vittoria del campionato di Serie A 2021/2022. Il club rossonero, fresco di festa scudetto, è ancora su di giri, ma a breve arriverà il momento Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : Domani le visite mediche di #Olivera con il @sscnapoli (grazie a @MatteMoretto) #calciomercato @SkySport - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, PRESO MATHIAS OLIVEIRA DAL GETAFE Il terzino domani effettuerà le visite mediche… - DiMarzio : .@sscnapoli | Fissate per martedì le visite mediche di Mathías #Olivera - serieAnews_com : ?? #Milan, per #Origi la strada è in discesa: secondo la Gazzetta dello Sport la chiusura dell'affare è imminente - Against_Capita : @FmMosca @a_meluzzi Vaccinato perche obbligato ,in quanto da gennaio 2022 ho dovuto portare mio fratello a visite m… -