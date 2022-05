Virginia | Warner Bros | “Tra Mamoa e Heard la chimica non c’era”

(Di martedì 24 maggio 2022) Il team legale di Johnny Depp ha iniziato la sua testimonianza di confutazione martedì con la deposizione video di Walter Hamada, dirigente della. Cosa ha detto Walter Hamada su Amber? Il dirigente dellha affermato che le loro preoccupazioni per il casting di Ambernel sequel di Aquaman avevano a che fare con la suacon Jason Momoa. Cosa aveva affermato la? Nella sua domanda riconvenzionale di 100 milioni di dollari alla causa per diffamazione di Depp e nella sua testimonianza,ha affermato che il suo ruolo è stato ridotto mentre ha dovuto affrontare una “campagna diffamatoria” orchestrata dal suo ex marito, nonché i procedimenti legali contro di lei.: ...

