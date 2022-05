Video, tifosi del Feyenoord urinano sul pullman della Roma (Di martedì 24 maggio 2022) Roma e Feyenoord si apprestano a disputare a Tirana la finale di Conference League. I rapporti tra le due tifoserie sono tesi da quando, nel 2014, gli olandesi sfregiarono la fontana della Barcaccia ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 24 maggio 2022)si apprestano a disputare a Tirana la finale di Conference League. I rapporti tra le due tifoserie sono tesi da quando, nel 2014, gli olandesi sfregiarono la fontanaBarcaccia ...

Advertising

fanpage : Sono in centinaia i tifosi nerazzurri che a fine primo tempo lasciano lo stadio di #SanSiro. Con l'ormai quasi cert… - rulajebreal : “Negro, sei venuto col gommone!” Invece di denunciare i vergognosi cori razzisti dei tifosi della Lazio si chiede a… - AntoVitiello : La folla di tifosi avvolgono il pullman ????? per le strade della città (@antonello_gioia @ManuRDV @MilanNewsit ) - Gabry_L3l3 : RT @aleoricchio: ?? Live #Trigoria: i tifosi della #Roma caricano la squadra in partenza per #Tirana. @Teleradiostereo Forza #ASRoma! ????… - Fabiusfabiuzzi : RT @SimoneCristao: Zlatan chiede ai tifosi un messaggio per Hakan ??????? -