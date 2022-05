VIDEO Salernitana salva | Bonazzoli offre brioche a tutti i tifosi

(Di martedì 24 maggio 2022) Aveva fatto una promessa e l'ha mantenuta. L'attaccante, dopo la mancata retrocessione, ha portato in piazza ai sostenitori della squadra campana, i dolci che ha consegnato in prima persona

Lasi salva, la pornostar come la Ferilli: si spoglia in strada e resta in topless Ilcondiviso online I due si trovavano nella cabina di pilotaggio di un Cessna 172 nella regione ...... quando la salvezza era ancora un miraggio: 'Se lasi salva, mi spoglio per festeggiare'... In poco tempo ildello spogliarello è diventato virale.Salernitana subito all'opera. Su tutti i campi e su tutti i fronti. Dalle prime suggestive strategie di mercato, passando per l'ipotesi di un nuovo sponsor fino ad arrivare al ritiro ...Dopo la salvezza conquistata rocambolescamente la Salernitana nella figura del suo DS guarda già al futuro che a detta di Sabatini è già cominciato. I dettagli.