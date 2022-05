Victoria Beckham è sicura: “Desiderate essere magri?”, le sue parole spiazzano (Di martedì 24 maggio 2022) “Desiderate essere magri?”: Victoria Beckham ne è sicura, ecco che cosa ha detto al riguardo. Victoria Beckham è divenuta nota a livello mondiale nel 1996, anno di debutto delle Spice Girls, gruppo musicale britannico del quale faceva parte e che ha avuto un successo incredibile vendendo milioni di dischi in tutto il mondo. Quando l’attività L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 24 maggio 2022) “?”:ne è, ecco che cosa ha detto al riguardo.è divenuta nota a livello mondiale nel 1996, anno di debutto delle Spice Girls, gruppo musicale britannico del quale faceva parte e che ha avuto un successo incredibile vendendo milioni di dischi in tutto il mondo. Quando l’attività L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

federica89M : Quello che vorrei trovare quando torno a casa? Lo vedete nell’ultima storia Instagram di Victoria Beckham e non parlo del drink - cocoa_key : RT @vogue_italia: Victoria Beckham rinuncia al nero: i coloratissimi 13 look da cui trarre ispirazione per l'estate ??? - vogue_italia : Victoria Beckham rinuncia al nero: i coloratissimi 13 look da cui trarre ispirazione per l'estate ??? - libertfly : Victoria Beckham: «La mia vita, la felicità e un marito come David Beckham» - madworldmaxx : RT @vogue_italia: La facialist di Victoria Beckham svela i segreti skincare per una pelle da red carpet ?? - - - > -