Vergogna a Tirana, succede al bus della Roma: il gesto di due tifosi lascia senza parole (Di martedì 24 maggio 2022) La finale di Conference League tra Roma e Feyenoord è ormai alle porte e il clima a Tirana (Albania) non è dei migliori. Sul web, infatti, hanno iniziato a girare alcuni video di un gesto deplorevole fatto da due tifosi olandesi a dispetto della Roma. Tirana Conference League gesto tifosiI due ragazzi hanno ‘sfregiato‘ il pullman giallorosso facendoci pipì sopra, un gesto incivile che ha lasciato tutti senza parole. Il video è ormai diventato virale e tutti si chiedono se ci saranno eventuali provvedimenti nei confronti di questi due tifosi. ECCO IL VIDEO: Albania. ... Leggi su rompipallone (Di martedì 24 maggio 2022) La finale di Conference League trae Feyenoord è ormai alle porte e il clima a(Albania) non è dei migliori. Sul web, infatti, hanno iniziato a girare alcuni video di undeplorevole fatto da dueolandesi a dispettoConference LeagueI due ragazzi hanno ‘sfregiato‘ il pullman giallorosso facendoci pipì sopra, unincivile che hato tutti. Il video è ormai diventato virale e tutti si chiedono se ci saranno eventuali provvedimenti nei confronti di questi due. ECCO IL VIDEO: Albania. ...

