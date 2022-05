Vasco Rossi a Trento, tra quei 120mila sorrisi c’ero anch’io. Sull’organizzazione ho dei dubbi (Di martedì 24 maggio 2022) di Graziella Lavanga Siamo qui, certo pieni di guai, ma siamo arrivati vivi, sani e lucidi al 2022. Te lo avevamo promesso, Vasco! Oggi è la vigilia del grande giorno, sono in treno e ad ogni stazione sale qualcuno con la maglietta dei tour passati. La chat dei fan si accende, arrivano le foto di chi parte. Da tutta Italia, verso Trento e oggi non è il giorno del concerto, oggi è il sound check, riservato a soli 15mila di noi. I concerti di Vasco iniziano il giorno prima e non finiscono neanche il giorno dopo, è proprio così. Arrivati a Trento la città accoglie freddamente i fan, ma i trentini si ricrederanno da lì a poche ore. Si aspettavano un’ondata di centoventimila barbari, sono arrivati centoventimila sorrisi. Appena il tempo di posare gli zaini in albergo e poi si parte, verso la music arena. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) di Graziella Lavanga Siamo qui, certo pieni di guai, ma siamo arrivati vivi, sani e lucidi al 2022. Te lo avevamo promesso,! Oggi è la vigilia del grande giorno, sono in treno e ad ogni stazione sale qualcuno con la maglietta dei tour passati. La chat dei fan si accende, arrivano le foto di chi parte. Da tutta Italia, versoe oggi non è il giorno del concerto, oggi è il sound check, riservato a soli 15mila di noi. I concerti diiniziano il giorno prima e non finiscono neanche il giorno dopo, è proprio così. Arrivati ala città accoglie freddamente i fan, ma i trentini si ricrederanno da lì a poche ore. Si aspettavano un’ondata di centoventimila barbari, sono arrivati centoventimila. Appena il tempo di posare gli zaini in albergo e poi si parte, verso la music arena. ...

