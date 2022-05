Vasco Live | martedì 24 maggio a Milano nel nuovo ippodromo snai la maura la seconda tappa

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 24 maggio 2022) Dopo la partenza col botto alla Trentino Music Arena, Vasco commenta: “sono in stato di grazia. Ho un diluvio di emozioni indescrivibile! Sembra tutto diverso, eppure è finalmente tornato tutto come prima. Finalmente abbiamo ricominciato a vivere. Questo enorme affetto che mi arriva ancora oggi, dopo 40 anni, mi lascia stupefatto. E si vede che ho seminato bene…Io li amo e loro riescono a superarmi”. Ed è pronto a infiammare gli 80.000 che da tre anni lo aspettano (quasi nessuno, infatti, ha richiesto il rimborso del o dei biglietti acquistati allora) e non vedono l’ora di godere, godere, godere con le sue canzoni. Tutto è pronto aper l’arrivo della carovana (221 persone lo staff completo in tour tra produzione, costruzione palco, staff artista e band ) Vascoche24farà la sua ...