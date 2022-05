Vangelo di oggi, martedì 24 Maggio 2022: Gv 16,5-11 | Commento di Papa Francesco (Di martedì 24 maggio 2022) Ascoltiamo insieme il Vangelo di martedì 24 Maggio 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito”. “Siamo attesi, siamo preziosi. Dio è innamorato di noi, siamo i suoi figli. E per noi ha preparato il posto più degno e bello: il Paradiso. Non L'articolo Vangelo di oggi, martedì 24 Maggio 2022: Gv 16,5-11 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 24 maggio 2022) Ascoltiamo insieme ildi24, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito”. “Siamo attesi, siamo preziosi. Dio è innamorato di noi, siamo i suoi figli. E per noi ha preparato il posto più degno e bello: il Paradiso. Non L'articolodi24: Gv 16,5-11diproviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Vangelo di oggi, martedì 24 Maggio 2022: Gv 16,5-11 | Commento di Papa Francesco - Minerva16956439 : RT @KCamparmo: La legge è fatta perché l’uomo possa fare il bene oggi. Necessariamente il Gesù storico diventa modello: “Come avrebbe fatto… - KCamparmo : La legge è fatta perché l’uomo possa fare il bene oggi. Necessariamente il Gesù storico diventa modello: “Come avre… - codeale : «...viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio». Per commentare il #Vangelo di oggi us… - javiermarrodan : RT @mbarriosprieto: Sempre mi hanno colpito queste parole di Giovanni #Falcone, che per me hanno un sapore a Vangelo; 'Ho imparato ad accor… -