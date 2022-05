Valerio Onida, 'Lezioni sulla Costituzione italiana': da martedì 24 maggio, alle 19.30 su Rai Storia (Di martedì 24 maggio 2022) Valerio Onida, il celebre costituzionalista scomparso lo scorso 14 maggio, sarà protagonista su Rai Storia con uno speciale che riproporrà le sue sei "Lezioni sulla Costituzione italiana" realizzate ... Leggi su globalist (Di martedì 24 maggio 2022), il celebre costituzionalista scomparso lo scorso 14, sarà protagonista su Raicon uno speciale che riproporrà le sue sei "" realizzate ...

Advertising

_PuntoZip_ : Oggi in TV: Testimoni del tempo: Valerio Onida. Lezioni sulla Costituzione italiana - Agenparl : +++ IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA GIULIANO AMATO RICORDA IN UDIENZA VALERIO ONIDA +++) - - AleLizzio : RT @CorteCost: “Un uomo con un altissimo senso della giustizia.” Il ricordo di Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzional… - CorteCost : “Un uomo con un altissimo senso della giustizia.” Il ricordo di Valerio Onida, presidente emerito della Corte cost… - PFerrario : Valerio Onida ci ha lasciati | Articolo | di Emanuele Ranci Ortigosa in -