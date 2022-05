Valeria Marini non riesce a trattenersi: “Manca poco e…” (Di martedì 24 maggio 2022) Valeria Marini è pronta a tornare in televisione con una serie di novità, lo ha rivelato ai fan sui social. Valeria Marini continua a sorprendere i fan con una serie… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 24 maggio 2022)è pronta a tornare in televisione con una serie di novità, lo ha rivelato ai fan sui social.continua a sorprendere i fan con una serie… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ohsamyyyyy : @BITCHYFit Valeria Marini - Rosaria_r94 : RT @fra2301: Dai Valeria Marini,Carmen Russo,Giulia Salemi, Giacomo Urtis, Biagio,Ferdinando sono entrati più volte al GF quindi Guenda il… - fra2301 : Dai Valeria Marini,Carmen Russo,Giulia Salemi, Giacomo Urtis, Biagio,Ferdinando sono entrati più volte al GF quindi… - worldisalovely2 : RT @SadioSow10: Ripensando alla pizza dolce di Valeria Marini e Giacomo Urtis #jerù - zimbello80 : #isola ogni volta che sento SII GENTILE non posso non pensare a SII GENTILE PER GENTILEZZA di VALERIA MARINI -