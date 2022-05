Valentina Ferragni | disavventura in viaggio | arriva la polizia

(Di martedì 24 maggio 2022) LadiSolo qualche giorno fae Luca Vezil hanno fatto ritorno in Italia dopo una bellissima vacanza trascorsa alle Hawaii. I due influencer hanno infatti deciso di staccare la spina per un po’ e di concedersi del relax e naturalmente il tutto è stato testimoniato sui social. Tuttavia il L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

CheDonnait : Ami il rossetto di #ValentinaFerragni? Scopri come valorizzarlo al top - signofmarc : su shein la versione povera degli orecchini di Valentina Ferragni. Che dire, adesso anche io potrò avere i miei - amoigattiobesi : Chiara e Valentina Ferragni? - valepossi27 : Scusate sono stata un po' impegnata... ma alla fine Valentina Ferragni ha ritrovate le valige perse della Delta?! Q… - ParliamoDiNews : Valentina Ferragni: il viaggio da incubo| Gossip Blog #valentina #ferragni @ChiaraFerragni #viaggio #incubo|… -

L'operazione vede il coinvolgimento di sei top influencer italiane: Francesca, Marina di Guardo, Giulia Salemi, Lorella Cuccarini e Carlotta Ferlito, tutte con una fan ...... che a breve metterà al mondo un bel maschietto, per la gioia del compagno, Riccardo Nicoletti : si chiamerà Edo, come spoilerato da. La fashion blogger 35enne è felice ma non ...Chiara Ferragni insieme alla sua famiglia organizza un baby shower fantastico per la sorella Francesca, che a breve metterà al mondo un bel maschietto, per la gioia del compagno, Riccardo Nicoletti: s ...Lunedì pomeriggio in una cascina milanese c’è stato il baby shower di Francesca Ferragni; a organizzare la festa a sorpresa sono state le sorelle Valentina e Chiara che hanno radunato amici e parenti ...