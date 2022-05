Vaiolo scimmie, virologo avverte: “Indagare animali, forse serbatoi locali” (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Non solo “contatti interpersonali molto stretti fra persone”. All’origine del numero crescente di casi di Vaiolo delle scimmie che sta allarmando le autorità sanitarie internazionali “potrebbe esserci anche un’altra possibilità: che ci sia un’infezione in qualche animale serbatoio non più soltanto africano, ma anche ‘locale’, per esempio un roditore”. Un’ipotesi che “al momento si può solo azzardare”, ma che appare realistica al virologo Pasquale Ferrante, professore alla Temple University di Philadelphia negli Usa, direttore sanitario e scientifico dell’Istituto clinico Città Studi di Milano. In un’intervista all’Adnkronos Salute, l’esperto invita a “Indagare”, con il coinvolgimento “dei colleghi veterinari, oltre che dei virologi esperti di virus umani”. “Sicuramente è una pista da ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Non solo “contatti interpersonali molto stretti fra persone”. All’origine del numero crescente di casi didelleche sta allarmando le autorità sanitarie internazionali “potrebbe esserci anche un’altra possibilità: che ci sia un’infezione in qualche animaleo non più soltanto africano, ma anche ‘locale’, per esempio un roditore”. Un’ipotesi che “al momento si può solo azzardare”, ma che appare realistica alPasquale Ferrante, professore alla Temple University di Philadelphia negli Usa, direttore sanitario e scientifico dell’Istituto clinico Città Studi di Milano. In un’intervista all’Adnkronos Salute, l’esperto invita a “”, con il coinvolgimento “dei colleghi veterinari, oltre che dei virologi esperti di virus umani”. “Sicuramente è una pista da ...

Agenzia_Ansa : È arrivata la prima sequenza del genoma del virus del vaiolo delle scimmie. È stata ottenuta da un gruppo di ricerc… - Agenzia_Ansa : Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana, il quarto in Italia: all'ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un… - RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - matte92c : RT @UnoFRAtanti: L´hanno chiamato 'Vaiolo delle scimmie' perché chiamarlo 'AIDS' faceva troppo anni ottanta. - nevrotica9 : RT @HuffPostItalia: Vaiolo delle scimmie: iniziamo a non ospitare in casa animali selvatici o esotici -