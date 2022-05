Vaiolo scimmie | Ecdc | ' rischio generale basso | alto durante relazioni intime'

Advertising

NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - alexjayo68 : @LSportCH Esiste una malattia chiamata vaiolo delle scimmie? Si. Se ne puó parlare? Si deve. Almeno si dovrebbe sap… - StefaniaFalone : RT @stefaniaconti: Reuters: 'L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che si aspetta che i casi di vaiolo delle scimmie aumenter… -

C'era da aspettarsi che i teorici della cospirazione si sarebbero buttati a capofitto sulle suggestioni " a cominciare dal nome, potentemente evocativo " offerte dal "delle", che, in realtà non ha molto a che fare con leed è invece una malattia di piccoli animali africani come i roditori , sebbene possa infettarle. Ma tant'è.Tra il 15 e il 23 maggio, sono stati segnalati in totale 85 casi didellenell'Ue (Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia). L'ha comunicato il ...I primi accertamenti sarebbero negativi, ma i risultati di tutti gli esami necessari saranno disponibili soltanto nelle prossime ore ...Milano, 23 mag. (Adnkronos Salute) - "Non stiamo vedendo lo schema tipico della trasmissione del vaiolo delle scimmie" in questo momento. "Conosciamo questo virus da 40 anni. Nei Paesi che non hanno m ...