Vaiolo delle scimmie | sauna di Madrid nel mirino | ' Non siamo all' origine del contagio'

Agenzia_Ansa : È arrivata la prima sequenza del genoma del virus del vaiolo delle scimmie. È stata ottenuta da un gruppo di ricerc… - Agenzia_Ansa : Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana, il quarto in Italia: all'ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un… - RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - GinottoG8 : RT @UnoFRAtanti: L´hanno chiamato 'Vaiolo delle scimmie' perché chiamarlo 'AIDS' faceva troppo anni ottanta. - MagaMago1731 : RT @Leonard1306__: Se dopo due anni di balle sul covid vi bevete anche il vaiolo delle scimmie, allora forse è giusto che la selezione natu… -

Madrid, 24 maggio 2022 - Caccia al focolaio delscimmie in Spagna. Venerdì le autorità iberiche hanno chiuso una sauna gay nel centro della capitale in cui si sospetta sia partita l'infezione, e poi arrivata alla maxi - festa svoltasi ...In Slovenia le autorità sanitarie hanno confermato il primo caso discimmie, su un paziente tornato dalla Isole Canarie. Come ha riferito il capo del Centro per le malattie infettive dell'Istituto nazionale per la salute pubblica, Mario Fafangel, le ...Sospetti casi di vaiolo delle scimmie anche in Sicilia. Sarebbero due i pazienti sotto osservazione. Uno è ricoverato al Policlinico di Palermo e il tampone per le analisi è stato inviato al laborato ...Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Roma iscriviti gratis alla newsletter 'I sette colli di Roma' a cura di Giuseppe Di Piazza. Soltanto ieri l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato ...