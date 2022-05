Vaiolo delle scimmie, parla Ilaria Capua: “Così si trasmette il virus” (Di martedì 24 maggio 2022) Tra Covid-19 e Vaiolo delle scimmie non c’è alcun paragone. Il primo si diffonde a una velocità maggiore rispetto al secondo, “è come mettere a confronto una Ferrari con una 500”. Ne è convinta Ilaria Capua che, intervistata al GR1 su Rai Radio 1, respinge ogni accostamento tra Monkeypox e Sars-Cov2. Vaiolo delle scimmie, parla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 24 maggio 2022) Tra Covid-19 enon c’è alcun paragone. Il primo si diffonde a una velocità maggiore rispetto al secondo, “è come mettere a confronto una Ferrari con una 500”. Ne è convintache, intervistata al GR1 su Rai Radio 1, respinge ogni accostamento tra Monkeypox e Sars-Cov2.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : È arrivata la prima sequenza del genoma del virus del vaiolo delle scimmie. È stata ottenuta da un gruppo di ricerc… - Agenzia_Ansa : Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana, il quarto in Italia: all'ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un… - RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Dal Covid al Vaiolo delle scimmie. Si rivedono i complottisti - fm347153 : RT @AxlGuidato: L'informatore cinese Miles Guo: 'Il vaiolo delle scimmie è solo una scusa! È il disastro del vaccino Covid causato dai vacc… -