Vaiolo delle scimmie in Italia | “Virus paneuropeo | viene dalle Canarie”

(Di martedì 24 maggio 2022) Salgono a 6 i casi accertati diin, l’ultimo dei quali in Lombardia. I ricercatori dell’Istituto nazionale di malattie infettive Spallanzani di Roma hanno intanto “completato la prima fase dell’analisi della sequenza del DNA del Monkeypox“. I campioni che risultano postivi aldel cosiddetto– rende noto l’Istituto – “sono stati sequenziati per il gene dell’emoagglutinina (HA), che consente l’analisi filogenetica“. Si tratta di campioni tutti risultati affini al ceppo dell’Africa Occidentale. “Con una similarità del 100% con iisolati in Portogallo e Germania“. Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani. Foto Twitter @francesco vaia“Potremmo essere ...

