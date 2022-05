Vaiolo delle scimmie | Ilaria Capua | ' Il Covid è più infettivo e veloce | nessun paragone'

Advertising

RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - cronacadiroma : #vaiolodellescimmie, parte la corsa al #vaccino. Quelli disponibili e dove si sta già iniziando la somministrazione - romanino48 : RT @flayawa: Corriere: “Vaiolo delle scimmie: nel Lazio 15 persone in isolamento fiduciario. D’Amato: «Ci aspettiamo altri casi»” Le orge… -

Fabrizio Pregliasco/ "scimmie Tracciamento in grado di contenere emergenza" Ascolti tv 23 ...serata Per quanto riguarda gli ascolti tv la seconda serata di lunedì 23 maggio " ViaStorie ...Ilaria Capua e le nuove malattie. 'Il virus SarsCov2 si diffonde a una velocità molto maggiore delscimmie , paragonarli è come mettere a confronto una Ferrari con una 500'. Lo dice al GR1 su Rai Radio1 la virologa, che respinge ogni accostamento tra monkeypox e covid. 'Il...Noto fin dagli anni ’50 come un virus a Dna endemico in Africa occidentale o in Congo e responsabile di una zoonosi, oggi il vaiolo delle ...(Adnkronos) – “Evidenziare le caratteristiche oggettive della casistica attuale” del focolaio di vaiolo delle scimmie che sta crescendo in particolare in Europa “non autorizza, né giustifica, ...