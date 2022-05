Usa, sventato piano Isis per uccidere ex presidente Bush (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Le autorità statunitensi hanno sventato un presunto piano dell’Isis per uccidere l’ex presidente americano George W. Bush. Lo ha rivelato il periodico Forbes, secondo cui lo scorso novembre un operativo iracheno dell’organizzazione terroristica basato a Columbus, in Ohio, era andato a Dallas per girare video intorno alla casa dell’ex presidente. Come hanno spiegato due fonti confidenziali al periodico Usa, il suo piano era quello di far entrare di nascosto nel Paese, attraverso il confine messicano, un gruppo di quattro connazionali che avrebbero eseguito l’attentato in un secondo momento. L’Fbi ha spiegato di aver scoperto il complotto attraverso alcuni informatori e la sorveglianza dell’account WhatsApp del presunto agente ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Le autorità statunitensi hannoun presuntodell’perl’examericano George W.. Lo ha rivelato il periodico Forbes, secondo cui lo scorso novembre un operativo iracheno dell’organizzazione terroristica basato a Columbus, in Ohio, era andato a Dallas per girare video intorno alla casa dell’ex. Come hanno spiegato due fonti confidenziali al periodico Usa, il suoera quello di far entrare di nascosto nel Paese, attraverso il confine messicano, un gruppo di quattro connazionali che avrebbero eseguito l’attentato in un secondo momento. L’Fbi ha spiegato di aver scoperto il complotto attraverso alcuni informatori e la sorveglianza dell’account WhatsApp del presunto agente ...

