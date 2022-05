Usa: sospetto ictus, padre Meghan Markle d'urgenza in ospedale (Di martedì 24 maggio 2022) Thomas Markle, padre di Meghan Markle, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Si sospetta un ictus. Secondo quanto scrive il New York Post citando TMZ, Markle, 77 anni, è stato fotografato mentre ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) Thomasdi, è stato trasportato d'in. Si sospetta un. Secondo quanto scrive il New York Post citando TMZ,, 77 anni, è stato fotografato mentre ...

Advertising

fisco24_info : Usa, sparatoria in scuola elementare Texas: un arresto: (Adnkronos) - Un sospetto in custodia della polizia… - jmorat : RT @NessunLuogo24: 'Nonstante #Teheran punti il dito contro #Israele e #Usa, anche per l'omicidio di #Khodayari c'è il sospetto che gli ese… - giampaz : RT @NessunLuogo24: 'Nonstante #Teheran punti il dito contro #Israele e #Usa, anche per l'omicidio di #Khodayari c'è il sospetto che gli ese… - NessunLuogo24 : 'Nonstante #Teheran punti il dito contro #Israele e #Usa, anche per l'omicidio di #Khodayari c'è il sospetto che gl… - JoanUbu : @bordoni_russia E questa è la difesa dell'indipendenza ed autonomia dell'Ucraina?Se approvano questo, la Polonia pr… -